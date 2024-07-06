مصر.. وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد توقف مفاجئ لعضلة القلب

توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت أحمد رفعت، بعد تدهور في حالته الصحية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب، من مضاعفات سقوطه خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري في 11 مارس 2024.

ونعى نادي مودرن سبورت لاعبه الخلوق البالغ من العمر 31 عاماً، والذي سبق له اللعب في الدوري الإماراتي مع نادي الوحدة.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله، يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

وكان الراحل أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، قد تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب. وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً.

وقبل 12 يوماً وبالتحديد في 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.

صحيفة الخليج