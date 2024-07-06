محمد صلاح يمنح مدربه الجديد دفعة قوية قبل انطلاق الموسم

حصل آرني سلوت، مدرب ليفربول، على دفعة قوية، بسبب محمد صلاح، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

وكان قد تولى آرني سلوت مهمة تدريب ليفربول، خلفًا لـ يورجن كلوب، الذي رحل عن الفريق، بنهاية الموسم المنصرم.

وفي هذا الصدد سلط موقع «LIVERPOOL.COM» الضوء على قرار ليفربول، بعدم السماح لـ محمد صلاح وكذلك الياباني واتارو إندو، والإسباني ستيفان باجيتش، للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية.

ورفض ليفربول السماح لـ محمد صلاح بالمشاركة مع منتخب مصر، في دورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام بباريس، حتى لا يغيب عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن تواجد محمد صلاح يمثل دفعة قوية إلى آرني سلوت، من أجل تنفيذ خطته الإعدادية للموسم الجديد، على أكمل وجهة.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول رحلته الاستعداداية للموسم الجديد، خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، وهو ما كان سيتعارض مع أوليمبياد باريس، التي ستلعب خلال الفترة بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

المصري اليوم