شاهد بالصور.. خطوبة “فاتنة” الإعلام السوداني بالإمارات وسط تبريكات زملائها والعروس تكتب بعد الحفل: (خطوة جديده أُقبل عليها بصحبة رجل صديق وخطيب وزوج بإذن الله تمنياتكم لنا بالسعادة)

احتفلت إحدى الإعلاميات السودانيات بخطوبتها خلال الأيام الماضية بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جرت مراسم خطوبة المذيعة والإعلامية دعاء حيدر, وسط حضور زملائها وأصدقائها.

وتلقت المذيعة التي يلقبها متابعيها بفاتنة الإعلام آلاف التهانئ والتبريكات من زملائها الذين لم يتمكنوا من حضور حفل خطوبتها بالإمارات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نشرت دعاء حيدر, صورة رفقة خطيبها وكتبت عليها: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ” والموفون بالعهد إذا عاهدوا ” خطوة جديده أُقبل عليها بصحبة رجل صديق وخطيب وزوج بإذن الله تمنياتكم لنا بالسعادة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)