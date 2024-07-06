أبهرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, جمهورها ومتابعيها بإطلالة جديدة ظهرت من خلالها بكامل أناقتها المعهودة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت التي يلقبها جمهورها بسلطانة الطرب وهي ترتدي فستان خطفت به الأضواء.
وظهرت الفنانة هدى عربي خلال المقطع وهي تستشير إبنتها “ننة” في الأزياء التي تود أن تظهر بها في إحدى المناسبات.
وكتبت المطربة على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (بنلبس اولادنا وهم صغار ولمن يكبرو بنشاورهم في لبسنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبهر المتابعين بأناقتها وتستشير إبنتها “ننة” في أزيائها قبل ظهورها بها في إحدى المناسبات وتقول: (بنلبس اولادنا وهم صغار ولمن يكبرو بنشاورهم في لبسنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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