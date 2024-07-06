شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبهر المتابعين بأناقتها وتستشير إبنتها “ننة” في أزيائها قبل ظهورها بها في إحدى المناسبات وتقول: (بنلبس اولادنا وهم صغار ولمن يكبرو بنشاورهم في لبسنا)

أبهرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, جمهورها ومتابعيها بإطلالة جديدة ظهرت من خلالها بكامل أناقتها المعهودة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت التي يلقبها جمهورها بسلطانة الطرب وهي ترتدي فستان خطفت به الأضواء.

وظهرت الفنانة هدى عربي خلال المقطع وهي تستشير إبنتها “ننة” في الأزياء التي تود أن تظهر بها في إحدى المناسبات.

وكتبت المطربة على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (بنلبس اولادنا وهم صغار ولمن يكبرو بنشاورهم في لبسنا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)