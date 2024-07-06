بسبب وردة الجزائرية.. عبير نعمة تتصدر الترند فما القصة؟

تصدر اسم المطربة اللبنانية عبير نعمة، ترند محرك البحث العالمي “جوجل”، بسبب المطربة الراحلة وردة الجزائرية.

ويكشف “الدستور” خلال السطور التالي، سر تصدر عبير نعمة ترند محركات البحث.

تألقت المطربة عبير نعمة خلال حفل غنائي ضخم أقيم أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان “ليلة وردة الجزائرية” حيث قدم الحفل عدد من كبار نجمات الطرب ومن ضمنهم عبير نعمة.

وأبدعت عبير نعمة في تقديم أغنية “وحشتوني” للمطربة وردة الجزائرية، وذلك خلال رابع فقرات الحفل بعد المطربة نانسي عجرم، والذي أُقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

وتضمن الحفل مشاركة مجموعة من النجوم من بينهم نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم، وتم بثه مباشرة عبر شاشة قناة MBC مصر.

مسيرة وردة الجزائرية الفنية

واشتهرت وردة بطول مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 60 عامًا، حيث بدأت في نهاية الأربعينيات وصولًا إلى 2012، لتعاصر عدد كبير من الأجيال استطاعت أن تقدم لهم وجبات غنائية ملائمة لحياتهم ومواقفهم، واستمت أعمالها بالاستمرارية دون اعتراف بحدود الزمن، فمن منا لايعرف أغنية “ليالينا، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، نسيتوني، أكدب عليك”، ويدندنها بكل انتعاش وحب كأنها لم تُطرح منذ عقود، فلم يقتصر نجاحها وصداها على زمن معين.

أخر حفلات المطربة عبير نعمة

وأحيت النجمة اللبنانية عبير نعمة حفلها الغنائي بمهرجان موازين في المغرب والذي شهد حضور جماهيري كبير، وحرص الجمهور على تهنئة عبير نعمة بعيد ميلادها، حيث غنى لها الجمهور أغنية عيد الميلاد.

كما أحيت النجمة عبير نعمة في مصر، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء على مسرح المحكى، وتعد مشاركتها في مهرجان القلعة هي المرة الأولى لها.

جريدة الدستور