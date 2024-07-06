وزير الخارجية يلتقي بموسكو المبعوث الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا

التقى السيد السفير حسين عوض على، وزير الخارجية المكلف أول أمس بحضور سفير السودان لدي موسكو ، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا بحضور عدد من مساعديه، وذلك بمبني وزارة الخارجية الروسية.

وتناول اللقاء تطورات الوضع في السودان من النواحي العسكرية والمبادرات المطروحة للحلول السلمية. وشرح السيد الوزير المكلف تطورات الأوضاع على الارض، موضحا الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا المتمردة وانها اصبحت عبارة عن عصابات اجرامية تستهدف المواطنين في أملاكهم وأعراضهم.

كما شرح ان السودان مع الحل السلمي إلا ان ذلك يتطلب التزام المليشيا بما تم الاتفاق عليه مسبقا في منبر جدة حتى تكون هنالك جدية والتزام من قبل المليشيا المتمردة.

من جانبه اكد السيد بقدانوف دعم روسيا لسلامة وسيادة السودان ووحدة أراضيه، مشيرا إلى اهمية التركيز على ايجاد حل سلمي للازمة تفاديا لاطالة امد الحرب وتداعياتها، مؤكدا استعداد روسيا من واقع دعمها للشرعية في السودان للإسهام في جهود السلام.