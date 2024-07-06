بالصور.. الخطوط الجوية السودانية “سودانير” تقوم بفصل مديرة دائرة التخطيط بعد تدوينة قالت فيها: (بفرح من جوة قلبي لمن الجنجويد يبلوا جيش الكيزان)

نشرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان تفاصيل فصل الخطوط الجوية السودانية “سودانير” لمديرة دائرة التخطيط.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الصفحات أن سبب فصل مديرة دائرة التخطيط هبة عسمان سببه تدوينة ردت فيها بنوع من التشفي في الجيش.

وكانت هبة قد كتبت في ردها لها: (أنا غايتو ولا بكضب.. كان تزعلي مني كان ترضي يا خلوصة لكن بفرح فرح لم الجنجويد يبلوا جيش الكيزان بفرح من جوة قلبي).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لانه بتذكر يوم أخوانا الثوار يوم فض الاعتصام وهم جارين من الموت بالرصاص والقناصة من فوقهم عاوزين يحتموا بقيادة الجيش.. قاموا قفلوا ليهم الأبواب في وشهم.. قادرة تتخيلي منظر زي ده..؟ أنا بسبب المنظر ده أخذت وقت طويل ما قادرة أنوم طبيعي.).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)