نشرت صفحات سودانية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو وجد حظه من التداول عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تقوم بتصوير مقطع فيديو مع إبنها. وأعلنت الحسناء خلال المقطع دعمها للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع بإرتدائها وإبنها زي شبيه بالزي العسكري للجيش السوداني “الكاكي” الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تعلن دعمها للقوات المسلحة بلقطات بــ(الكاكي) الذي يرمز للجيش مع إبنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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