والي الخرطوم:واجبنا تقديم الإيواء والغذاء والعلاج دعما لضحايا التمرد

اكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إهتمام الولاية بتقديم الإيواء والغذاء والعلاج للاسر التي تعرضت للقصف والحصار من المليشيا وتم تحريرهم بعد تطهيرها من التمرد جاء ذلك لدى زيارته مساء اليوم لمستشفى البلك يرافقه مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم وذلك تمهيدا لافتتاح الاقسام الجديدة وصيانة الأجزاء التي تعرضت للقصف كما زار جرحى التدوين بالمدرسة المجاورة ووقف على أحوال الاسر التي تم اجلاءها بواسطة القوات المسلحة وحيا والي الخرطوم كل القوات المشاركة في معركة الكرامة.

ووجه الوالي ادارة الايواء واللجان المساعدة بالعمل على تخفيف معانآة المواطنين وتعهد بتوفير الغذاء لهم وتهيئة المواقع المناسبة للايواء. سونا

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