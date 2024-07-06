بدء امتحانات الشهادة المتوسطة فى الرياض

بدات بسفارة جمهورية السودان بالرياض اليوم امتحانات الشهادة للمرحلة المتوسطة بمركز السفارة حيث بلغ عدد الطلاب الجالسين بالمركز 957 طالب وطالبة.

وقرعت الاستاذة فاطمة أحمد الهادي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية السودان بالرياض جرس البداية واعربت عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل وحرصهم على قيام الامتحانات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

كما أشادت فى تصريح( لسونا) بالدور الكبير للجنة القائمة على تجهيز وتهيئة مركز الامتحانات .ونقلت صادق الامنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب. سونا

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