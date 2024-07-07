مؤتمر القاهرة مبادرة مقدرة من مصر لحل تعقيدات الازمة السودانية.. المؤتمر لن تكون له نتائج عملية علي واقع المشهد السوداني.. ستنتهي جلسات المؤتمر بحزمة أوراق تلخص الكلمات المحفوظة تاريخياً عن العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين.. ثم ينفض السامر حتى اللقاء في جلسات أخري..
ستثمر الجهود المصرية لحل المشكلة السودانية إذا طرحت مصر الرسمية رؤية واضحة ومحددة وشجاعة لحل أزمة السودان التي تتداخل فيها وتتشابط خيوط إقليمية ودولية تتقاطع مع المصالح المصرية وهو ما بمنع مصر حتى الآن من تبني موقف واضح لدعم السودان..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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