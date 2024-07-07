البرهان وحميدتي حرب السودان على طاولة مؤتمر القاهرة للقوى المدنية والسياسية السودانية، ودعوة أممية للجيش وقوات الدعم السريع لعقد مفاوضات غير مباشرة. آخر تطورات المشهد السوداني في تغطية مع مراسلي الشرق: الشرق للأخبار

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