قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بالسودان بأن العمل على وقف الحرب يجب أن يبدأ بتنفيذ إعلان جدة وتطويره لاتفاق وقف إطلاق النار. – العملية السياسية وبكل تعقيداتها فهي تبدأ بعد وقف الحرب بما يشمل كل القوى السياسية السودانية، وغير ذلك فهو تكسب سياسي من الحرب. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بالسودان: العملية السياسية وبكل تعقيداتها فهي تبدأ بعد وقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.