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سلمى نور: مؤتمر القاهرة نجح قبل أن يبدأ في جر بعض القوى المدنية لمربع ضرورة وقف الحرب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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علم السودان

قالت القيادية في تجمع المهنيين السودانيين سلمى نور بأن مؤتمر القاهرة نجح قبل أن يبدأ في جر بعض القوى المدنية لمربع ضرورة وقف الحرب.

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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