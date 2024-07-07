علم السودان قالت القيادية في تجمع المهنيين السودانيين سلمى نور بأن مؤتمر القاهرة نجح قبل أن يبدأ في جر بعض القوى المدنية لمربع ضرورة وقف الحرب. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى نور: مؤتمر القاهرة نجح قبل أن يبدأ في جر بعض القوى المدنية لمربع ضرورة وقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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