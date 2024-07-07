جرائم الدعم السريع.. مقتل طبيب وعدداً من أفراد عائلته عقب هجوم نفذته على قرية “أم بياقة” غربي مدينة سنجة

الدعم السريع قالت شبكة أطباء السودان بإنّ قوات الدعم السريع قتلت الطبيب عوض الكريم الخير عبد الله استشاري التخدير والإنعاش وعدداً من أفراد عائلته عقب هجوم نفذته على قرية “أم بياقة” غربي مدينة سنجة. وقالت مصادر محلية للجزيرة: مقتل مواطن وإصابة آخرين بعد اقتحام الدعم السريع مدينة الدالي وخروج المواطنين من المدينة. الجزيرة – السودان

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