سيعودون يا علي.. سيعودون.. سيملأون الطرقات.. سيسدون الثغرات.. سيعيدون فرح البشارة إلي القلوب والنفوس التي علاها الوهن.. وهدّها التعب.. وأرهق كاهلها طول المسافة.. ووعورة الطريق وخذلان القريب وعجز الصّديق.. سيعودون لأنهم معك علي العهد.. والوعد.. لن يتخلف منهم أحد.. إنهم معك علي ذات الدرب.. سيعودون.. فالقوم هم القوم.. والحق.. هو الحق.. مرماه لن يطيش..

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