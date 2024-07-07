نازحون يقطعون مسافة 360 كلم هربا من نيران الحرب المشتعلة في مدينة الفاشر – فيديو

الفاشر “لدينا عائلات مفقودة لا نعرف مصيرها حتى الآن”.. نازحون يقطعون مسافة 360 كلم هربا من نيران الحرب المشتعلة في مدينة الفاشر شمال دارفور. شاهد الفيديو: الجزيرة – السودان

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