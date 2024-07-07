بالصور.. السيسي يستقبل وفداً من القوى السياسية والمدنية بالقاهرة

السيسي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفداً من القوى السياسية والمدنية بالقاهرة، وذلك يوم الأحد السابع من يوليو 2024. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأننا حريصون على التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية. – نؤكد ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوداني – سنبذل أقصى الجهد سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً لمواجهة تداعيات الأزمة عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية. – مستمرون في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر. – نشدد على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها. الجزيرة – السودان

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