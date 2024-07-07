إخلاء سبيل الأوكرانية المتهمة بتهشيم سيارة موظفة بترول والتعدي بالسب والقذف عليها بالتجمع

محامي المتهمة: موكلتي لا تجيد القيادة والسرعة سبب اصطدامها بسيارة الموظفة

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل فتاة أجنبية “أوكرانية الجنسية” بكفالة 2000 جنيه على خلفية اتهامها بالاصطدام بسيارة متوقفة داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس وسب سيدة وشقيقتها وقذفهما ومحاولة التعدي عليهما بعد معاتبتهما لها على صدمها للسيارة، لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بعينة المتهمة وتأكيد مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

وقال مروان الجندي، محامي المتهمة، إن النيابة العامة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية لحين ورود تقرير الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، فضلا عن أنه سيتم تحديد جلسة جنائية خاصة بعملية إتلاف سيارة المجني عليها واتهامها بالقيادة بدون ترخيص.

وأضاف الجندي، في تصريحات له، أن موكلته لا تجيد القيادة وأنها يوم الحادث استقلت السيارة داخل الكمبوند وأثناء محاولتها الالتفاف بدوران بالكمبوند كانت السيارة مسرعة ولم تستطع التحكم بها فاصطدمت بالسيارة الخاصة بموظفة البترول.

وأكد الجندي أن الفتاة أصيبت بحالة عصبية وتوتر نتيجة للحادث وحدثت مشادة كلامية بينها وبين المتواجدين، فضلا عن اكتشاف سرقة هاتفها خلال المشادة ومبلغ مالي وهو ما أثبت بالمحضر.

تفاصيل الواقعة جاءت في البداية بتلقي القوات الأمنية بالقاهرة بلاغا من سيدة وشقيقتها مقيمتان بكمبوند شهير بالتجمع الخامس بتعرض سيارة مملوكة لهما بالاصطدام أثناء توقفها أسفل المنزل من قبل فتاة مخمورة في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث داخل الكمبوند تبين تحطم أجزاء من السيارة ووجود فتاة أجنبية وبصحبتها شاب تم التحفظ عليهما بعد التأكد من أنها كانت تقود السيارة وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقالت السيدة خلال تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت نائمة هي وشقيقتها بالشقة الخاصة بهما وسمعا صوت اصطدام شديد بالشارع، وبالتحري عن الأمر شاهدا فتاة تقود سيارتها واصطدمت بالسيارة الخاصة بهما.

وأضافت السيدة التي تبين أنها تدعى “هالة عبدالفتاح”، موظفة بشركة بترول، أنها وشقيقتها خرجا للشارع للتأكد من سلامة السيارة الخاصة بهما، مشيرة إلى أنها فور معاتبتها للفتاة الأجنبية والتي تبين فيما بعد أنها أوكرانية الجنسية انهالت عليهما بالسب والقذف ومحاولة التعدي عليهما.

وأشارت عبدالفتاح في أقوالها أمام النيابة، إلى أن الفتاة بمجرد معاتبتها انهالت عليهما بالسب بلهجة عربية تارة وأجنبية تارة أخرى، مؤكدة أنها لا تخشى شيئا وأنها لم تخطأ، فعلما أنها مخمورة ولا تعلم ما تقوله.

وتابعت أن الشاب المتواجد بصحبة الفتاة حاول ترضيتها ومنعها من الاتصال بالقوات الأمنية خاصة وأن الفتاة لا تحمل إقامة حاليا وأنا إقامتها في البلاد انتهت منذ حوالي 6 أشهر وخوفا على تعرضها للترحيل، كما أنه عرض عليها مبلغ مالي حوالي 10 آلاف جنيه لإصلاح السيارة إلا أنها رفضت وأصرت على الاتصال بالقوات الأمنية.

فيما حررت الفتاة الأجنبية محضرا تتهم فيه الموظفة بالتعدي عليها بالضرب وإحداث كدمات بجسدها وسرقة مبلغ مالي من سيارتها وهاتف محمول.

وقالت هالة عبدالفتاح، في تصريحات لها، إن محامي السفارة الأوكرانية تواصل معها هاتفيا وعرض عليها إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة مقابل التنازل عن المحضر المحرر ضد الفتاة الأوكرانية إلا أنها رفضت ذلك وطالبت بحقها القانوني، مشيرة إلى أنها ستطالب بتعويض مالي قدره 180 ألف جنيه.

الشروق نيوز