حسام حبيب ينكر اتهامات شيرين بالتعدي عليها: اتخانقت مع بنتها ومعاى الدليل

– حسام حبيب يطالب بالاستماع لأقوال ابنة شرين عبدالوهاب في اتهامه بالتعدي بالضرب

أنكر الفنان حسام حبيب محاولة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب أو ضربها وإحداث إصابتها خلال جلسة الاستماع لأقواله أمام نيابة القاهرة الجديدة في البلاغ المقدم ضده من طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها خلال تواجدها في شقة تُستخدم كاستديو في منطقة التجمع الخامس.

واستنكر حبيب في أقواله الاتهام الموجه إليه من قبل الفنانة، قائلاً: “مش عارف ليه اسمي جه في الموضوع ودي خناقة أنا مش طرف فيها”، مشيرًا إلى أن خلافات حدثت بين شيرين عبد الوهاب وابنتها، وأن السبب الرئيسي في الواقعة هو خلاف بينهما، بينما هو لم يكن طرفاً فيها.

وأكد حسام أن ابنة شيرين هي من طلبت منه الحضور للاستعانة به في مشكلة حدثت بينها وبين والدتها، وبمجرد وصوله حدثت مشادة بينه وبين شيرين عبد الوهاب اعتراضًا منها على تواجده وتدخله في الأمر، وحدثت مشاجرة بينها وبين ابنتها، مما دفعه للاتصال بوالد ابنة شيرين للحضور وأخذها خوفًا عليها.

ولفت حبيب إلى أن لديه ما يؤكد أقواله من صور وفيديوهات، مطالبًا بالاستماع لأقوال ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب والمتواجدين في الاستديو وقت الواقعة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد قدمت تقريرًا طبيًا بالمحضر محررًا من قبل إحدى المستشفيات، يوضح مدى إصابتها، مشيرًا إلى أنها أصيبت بجرح غائر في الرأس بحوالي 3 سم، وجروح وتجمعات دموية أسفل العين، وكدمات بالقدم.

وأمرت النيابة بعرض شيرين عبد الوهاب على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الإصابات التي لحقت بها نتيجة تعرضها للاعتداء من طليقها، وأمرت باستدعاء حسام حبيب للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمكان من عدمه وفحصها للتأكد من الواقعة.

وفي وقت سابق، توجهت شيرين عبد الوهاب لقسم شرطة التجمع الخامس صباح اليوم السبت للإبلاغ عن اعتداء طليقها حسام حبيب عليها أثناء تواجدها في شقة تستخدم كاستديو في منطقة التجمع الخامس.

وحررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا رسميًا يحمل رقم 7155 بقسم التجمع الخامس، اتهمت فيه طليقها الفنان حسام حبيب بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح مما أصابها بجروح في جميع أنحاء جسدها.

الشروق نيوز