السودان بحمد الله وفضله لن يقف وحده مكتوف الأيدي في هذه الحرب اللعينة التي تمولها دول ومحاور الشر في أكبر عملية غزو عسكري وسياسي أجنبي علي دولة كاملة السيادة.. ليس غريباً أن تمنع دول وعواصم التآمر الدولي السلاح والعتاد العسكري عن الجيش السوداني وتقوم ذات العو اصم المتآمرة بتسهيل نقل وشحن الأسلحة لمليشيات التمرد وتعمل ذات العواصم وفي ذات الوقت بتوفير الغطاء السياسي والمالي لمليشيات التمرد وداعميها.. من كانوا يظنون أن السودان سيقف وحده في وجه المؤامرة خاب وسيخيب تآمرهم.. لن يقف السودان وحده في وجه عاصفة الشر.. نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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