قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة بأن روح التقارب وفتح باب الحوار بين السودانيين أنفسهم نقلة نوعية مهمة من التجاذبات وتبادل الاتهامات إلى التعاون والتفكير المشترك لإيجاد مخرج من مأزق الحرب. – ما تم في مؤتمر القاهرة يشكل مساهمة حقيقية في بناء تصورات للوصول الي إتفاق سياسي لإنهاء الحرب ومجابهة التداعيات. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة: ما تم في مؤتمر القاهرة يشكل مساهمة حقيقية في بناء تصورات للوصول الي إتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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