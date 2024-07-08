“مؤتمر القاهرة” يشدد على ضرورة وقف الحرب فورا في السودان، والالتزام بإعلان جدة الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع آخر تطورات المشهد السوداني في تغطية خاصة مع قناة الشرق : الشرق للأخبار

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