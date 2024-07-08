الهندي عز الدين: على حميدتي أن يقبل وقف إطلاق النار ومغادرة المدن والخروج من العملية السياسية مع دمج كل القوات في الجيش السوداني

قال الكاتب الصحفي الهندي عز الدين بأنه على حميدتي أن يقبل وقف إطلاق النار ومغادرة المدن والخروج من العملية السياسية مع دمج كل القوات في الجيش السوداني. الجزيرة – السودان

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