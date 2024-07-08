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وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة، بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي بطولة أوروبا “يورو 2024”.
البرتغال خسرت بركلات الترجيح أمام فرنسا الجمعة، بعد تعادلهما سلباً.
وللمرة الأولى منذ عام 2004، أنهى رونالدو مسابقة كروية كبرى، أي كأس العالم وبطولة أوروبا، من دون تسجيل أي هدف، علماً أنه أهدر ضربة جزاء أمام سلوفينيا في ثمن النهائي.
رغم ذلك، يبقى نجم نادي النصر السعودي أبرز هدافي بطولة أوروبا، برصيد 14 هدفاً.
بعد بكائه خلال المباراة أمام سلوفينيا، أكد رونالدو أنه يخوض “بلا شك” آخر بطولة أوروبية له. وقال: “الأمر لا يتعلّق بترك عالم كرة القدم… إسعاد الناس هو أكثر ما يحفزني”.
رونالدو كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “أردنا المزيد. كنا نستحق المزيد. لنا. لكلّ واحد منكم. للبرتغال”.
وأضاف: “نحن ممتنّون لكلّ ما قدّمتموه لنا ولكلّ ما حققناه حتى الآن”.
وختم: “داخل الملعب وخارجه، أنا متأكد من أن هذا الإرث سيُكرّم ويتواصل بناؤه”.
الشرق للأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو: “أردنا المزيد. كنا نستحق المزيد. لنا ولكلّ واحد منكم. للبرتغال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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