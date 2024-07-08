السوكي.. عصابات التمرد تنهب ممتلكات المواطنين وتفرض علي بعض الأهالي اقتياد الفتيات

مأساة إنسانية جديدة بعدد من القري الوادعة بمحلية السوكي..
عصابات ومليشيات التمرد برفقة أجانب من دول أفريقية يستبيحون عدداً من قري محلية السوكي ويُجبرون أهلها علي النزوح ليلاً…
وفيات وسط كبار السن والعجزة وحديثي الولادة جراء النزوح سيراً علي الأقدام لمسافات طويلة مع هطول الأمطار وعدم توفر الطعام والدواء..
عصابات التمرد تنهب ممتلكات المواطنين وتفرض علي بعض الأهالي اقتياد الفتيات أودفع مقابل مادي..
انقطاع خدمات الإتصال عن قري السوكي يفاقم الأزمة ويحرم آلاف المواطنين من التواصل مع ذويهم منذ يوم أمس..
أبرز القري المتضررة من الإنتهاكات الجديدة قري كركوج، دونتاي والدبيبة..
حسبنا الله ونعم الوكيل..
الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد
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