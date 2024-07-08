الغرفه التجاريه بحلفا الجديده تنظم نفره لدعم معركة الكرامه

الجيش السوداني

شهدت قاعة السلام بكلية الزراعة بجامعة كسلا بحلفا الجديده تسابقا من قبل تجار محلية حلفا الجديدة لدعم معركة الكرامة و ذلك بتقديم الدعم المادي والمعنوي لدعم القوات المسلحة السودانية فى معركتها المفصلية ضد المرتزقة والمرجفين .

و اكد تجار المحلية والمواطنين الذين شكلوا لوحة وطنية دعمهم اللامحدود لهذه القضية الهامة فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد . وأعرب التجار عن استعدادهم التام لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل تعزيز صمود ومقاومة أبناء منطقتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة

وقال رئيس الغرفه التجاريه بالمحليه الاستاذ بهاء حسن أن النفره تجئ ضمن المبادرة و سلسلة من الفعاليات و المبادرات التى تنظمها الغرفة التجارية بمحلية حلفا الجديدة و اضاف انها تعبر عن تضامن أبناء المنطقة لمواجهة التحديات التى تجابها البلاد. و أكد الأستاذ بهاء الدين على أهمية تضافر كافة الجهود فى هذه المبادرة لدعم الجهود الوطنية الخالصة الرامية إلى صد العدوان و وقف نزيف الحرب و دعا التجار على وجه الخصوص ببذل الغالي والنفيس والوقوف جنبا إلى جنب مع الحملة الوطنية والعمل على مساندة القوات المسلحة.

و اكد العقيد ركن مدثر حسن صالح قائد منطقة حلفا الجديدة و نهر عطبرة العسكرية لدي مخاطبته اليوم بقاعه السلام بكلية الزراعه بحلفا الجديده نفره الغرفه التجاريه ٬ لدعم معركة الكرامه أن المنطقة فى احسن حالاتها الأمنية والاجتماعية ولها جيش يمتلك كل مقومات القتال ومواجهة العدو و قال “نحن على حق و قوتنا فى وحدتنا ولايشغلنا هم سوى الدفاع عن الارض والعرض”. واضاف العقيد مدثر أن المليشيا تخطط لها دول محاور الشر والعدوان وبالرغم من هزيمتها ميدانيا إلا أنها تخوض حرباً إعلاميا ضخمة والتى اعد لها دوليا بهدف التضليل و التهويل الذى يفعل فى الإنسان مالا يفعله السلاح لبث الرعب والخوف .

ودعا الجميع لعدم الاستجابة لإعلام العدو المضلل و دحض الأكاذيب و الافتراءات الفارغة. وعبر العقيد مدثر عن شكره وتقديره للمكونات المجتمعية والأهلية بالمنطقة وكل الذين ساهموا فى النفرة وخص بالشكر هيئة حلفا الزراعية وإدارة عمليات الرى والهيئة الفرعية للحفريات لتعاونهم وتوظيف الياتهم فى النواحى الأمنية. وتم في ختام النفره تكريم رئيس الغرفه التجاريه بالمحليه من قبل اعلام العمل الخاص.

سونا