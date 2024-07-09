وزير الداخلية المكلف يدشن المرحلة العاشرة من أدوية المجهود الحربي لجرحي ومصابي معركة الكرامة

دشن اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف المرحلة العاشرة من دعم الوزارة للمجهود الحربي لعدد(17) طن من الادوية المختلفة الخاصة بعلاج جرحي ومصابي معركة الكرامة بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة.
واوضح وزير الداخلية(للمكتب الصحفي للشرطة) ان المرحلة العاشرة تستهدف دعم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الاخري التي تقوم بعلاج جرحي ومصابي معركة الكرامة ، مشيرا الي ان تدشين عدد(17) طن من مختلف الادوية التي يحتاج اليها جرحي ومصابي معركة الكرامة وتسهم في سرعة علاجهم وهو من اوجب واجبات الدولة تجاه من قدمو اراوحهم رخيصة لتراب الوطن وحماية الارواح والممتلكات ، مبينا ان الادوية التي تم تدشينها اليوم تستهدف مستشفيات الفاشر بولاية شمال دارفور الذين هم في اشد الحوجة لهذه الادوية ، اضافة الي مستشفيات بوارث العسكري والشرطة والجمارك بولاية البحرالاحمر ، مضيفا ان هذا الدعم سيتواصل حتي يصل لكل المستشفيات المستهدفة خاصة بولايتي الخرطوم وسنار.
المكتب الصحفي للشرطة
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