داخل مدينة سنار لاتزال فصول المآسي تتوالي.. سعر قطعة الخبز تجاوز ال200 جنيه وفي طريقه إلي300 جنيه لقطعة الخبز الواحدة.. منذ دخول مليشيا التمرد إلي مدينة سنجة انقطع التيار الكهربائي عن سنار المدينة التي دخلت فعلياً مربع الأزمة في كافة الخدمات.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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