تقدم: قطاع واسع من أطياف المجتمع السوداني استشعر خلال مؤتمر القاهرة خطورة الأوضاع

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان تقدم بأن قطاع واسع من أطياف المجتمع السوداني استشعر خلال مؤتمر القاهرة خطورة الأوضاع في البلاد وتحلى بالمسؤولية للعمل على إيقاف النزيف ورفع المعاناة عن السودانيين. – سنواصل مد الأيدي وبناء الجسور مع كل راغب في العمل لوقف هذه الحرب اللعينة – هناك قوى أشعلت هذه الحرب وتستفيد من استمرارها لكننا سنواصل المسير حتى بلوغ غايات شعبنا في السلام والحرية والعدالة. الجزيرة – السودان

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