مبارك الفاضل: نحن نقاتل بالسياسة والدبلوماسية والجيش يقاتل بالسلاح

“نحن نقاتل بالسياسة والدبلوماسية والجيش يقاتل بالسلاح”.. رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل: علينا أن نوحد جهودنا الآن خلف مبادرة مصر ومنبر جدة لوضع نهاية لهذه الحرب اللعينة. الشرق للأخبار

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