إحالة متهم بانتحال صفة فتاة لابتزاز المواطنين على الفيسبوك

أحالت نيابة دار السلام الجزئية، عاطل لقيامه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، لمحكمة الجنح.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم انتحل صفة فتاة وإبتزاز المواطنين ماديًا عبر مواقع التواصل الإجتماعى عقب تحصله على صور وفيديوهات لهم.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة ) بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بإنتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه وإستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم ماديًا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى”) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بوابة الفجر
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