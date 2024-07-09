لأول مرة.. غوغل وفيسبوك تمرران سعاتهما عبر العراق

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، الاثنين، عن تمرير شركتي غوغل وفيسبوك سعاتهما من خلال الأراضي العراقية، مؤكدةً أن ذلك يحدث لأول مرة، فيما أشارت إلى أن مشاريع الترانزيت ستوفر مردودات مالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عمر العامري، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تعزيز موقع العراق الجغرافي في موضوع الترانزيت وإمرار حركة الاتصالات وسعات الإنترنت عبر الأراضي العراقية”.

وأوضح العامري أن “وزارة الاتصالات وقعت قبل أشهر عقدا جديدا على مستوى الترانزيت ليس عبر البحر وإنما عبر البر”، مبينا أن “هذا الخط يمر في الجنوب ثم الوسط وصولا إلى إقليم كردستان، ويخرج إلى تركيا ويربط آسيا بأوروبا عن طريق العراق”.

وأضاف أن “وزارة الاتصالات أوفت بوعودها على مستوى الترانزيت واستغلال موقع العراق”، لافتا إلى أن “موقع العراق الجغرافي واستغلاله في حركة الاتصالات الدولية وعودته للاتحاد الدولي للاتصالات بشكل مرموق، سيوفر مردودات مالية، إضافة إلى أن الكثير من الشركات العالمية ستمرر سعاتها عبر الأراضي العراقية”.

وأشار إلى “عقد طريق الحضارات للترانزيت الذي تم توقيعه قبل أشهر”، مؤكدا أن “شركتي غوغل وفيسبوك مررتا سعاتهما من خلال الأراضي العراقية، لأول مرة”.

ويذكر أن وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، أعلنت، الجمعة، عن تخطي عتبة “الواحد تيرا” في إمرار الاتصالات الدولية عبر العراق، مؤكدة امتلاك العراق مسارا آمنا وجاذبا وموثوقا لاتصالات الترانزيت.

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