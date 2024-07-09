تحالف أردول يشارك في المشاورات التي يعقدها الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

قال مبارك أردول بأن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية سيشارك ضمن وفد الكتلة الديمقراطية ومع عدد من القوى السياسية والمدنية في المشاورات التي يعقدها الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا والتي من المتوقع أن تبدأ غداً الاربعاء بمقر الاتحاد الأفريقي.
وأضاف: إن قضية وقف / إنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والتأسيس للحل السياسي الشامل تظل أولوية وسنبذل قصارى جهودنا لاجلها، إن توسع نطاق الحرب يعني المزيد من الضحايا والمزيد من الانتهاكات والمزيد من النازحين واللاجئين والمزيد من التعقيد .
الخرطوم – أخبار الخليج 365
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