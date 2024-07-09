تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, حظي بمشاهدات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب, خلال المقطع وهي تدندن في جلسة خاصة وسط صديقاتها. الفنانة هدى عربي, نالت اعجاب الجمهور بعد أن تغنت خلال الجلسة الخاصة بالأغنية الشهيرة (مبروك عليك الليلة يا نعومة) بصوت طروب وبدون آلالات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بصوت طروب وبدون آلات موسيقية.. الفنانة هدى عربي تدندن في جلسة خاصة وسط صديقاتها بالأغنية الشهيرة (مبروك عليك الليلة يا نعومة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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