شاهد بالفيديو.. شاعرة الأغنية السودانية الشهيرة (طيبة الأخلاق) تحكي قصة قصيدتها التي رددها أشهر المطربين أبرزهم عثمان حسين وأحمد المصطفى وسيد خليفة وقصة الفتاة التي كتبتها لها!!

كشف (حجة سيدة), شاعرة الأغنية الشهيرة (طيبة الأخلاق), عن قصة قصيدتها التي حققت شهرة واسعة بعد أن تغنى بها أشهر المطربين في السودان في ذلك الوقت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أغنية (طيبة الأخلاق), تعد واحدة من أشهر الأغنيات السودانية, وأكتسبت شهرتها بعد أن تغنى بها العمالقة وعلى رأسهم عثمان حسين, وأحمد المصطفى, وسيد خليفة, ومحمد أحمد عوض, وشرحبيل أحمد, وسميرة دنيا.

وقالت (حجة سيدة), أن القصيدة كتبتها في صديقتها صاحبة الأخلاق الحميدة, وذلك بعد أن تزوجت ورحلت مع زوجها بعيداً عنها.

وذكرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها غنتها في فرح صديقتها التي كتبتها من أجلها, وتصادف وجود الفنان الكبير الراحل عثمان حسين, الذي طلب منها أن تكتبها له في ورقة ليقوم بترديدها وتحقق معه الشهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)