وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري يبحثان في اتصال هاتفي الأزمة السودانية

تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري د. بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء من “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع في المنطقة، لا سيما تطورات أزمة قطاع غزة والوضع في السودان.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الاتصال تناول تطورات الأزمة السودانية، حيث قدم الوزير “بلينكن”، الشكر لمصر على استضافتها لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، باعتباره خطوة مهمة وأساسية لبناء توافق وطني سوداني حول الحل السياسي للأزمة.

وألقى د. بدر عبد العاطي، الضوء على الجهود التي قامت بها مصر لعقد هذا الملتقى الأول من نوعه، لكونه نجح في جمع كافة القوى السياسية والمدنية على الساحة السودانية وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن آرائها ومواقفها بحرية كاملة، مؤكداً استمرار اضطلاع مصر بدورها في جهود تسوية الأزمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية.

صحيفة السوداني