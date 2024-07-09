لجنة مراجعة مراكز الايواء بالنيل الأبيض توصي باخلاء المدارس من الوافدين

أوصت لجنة مراجعة مراكز الإيواء وفتح المدارس بولاية النيل الابيض في اجتماعها الثاني اليوم بقاعة أمانة الحكومة بربك برئاسة الدكتور الطيب علي عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه رئيس اللجنة أوصت باخلاء المدارس من الوافدين وإيجاد بدائل لهم حتى يتثنى للولاية فتح المدارس ، بحضور الدكتور الزين سعد آدم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمديرين التنفيذيين لمحليتي كوستي وربك ومفوض العون الإنساني ومدير قطاع التنمية الاجتماعية .

واستمع الاجتماع لتقارير لجان المحليات وقطاع التنمية الاجتماعية والمنظمات في الرؤية لإيجاد بدائل لسكن الوافدين بالمدارس وتوفير الخدمات في المواقع البديلة.

واعلنت المنظمات الدولية عن التزامها بتوفير الخيام لإسكان الوافدين وصيانة المدارس.

وأمن الاجتماع على أن تكون المواقع البديله للإيواء خارج المدن وتتوفر فيها الخدمات والنواحي الأمنية .

من جهته قال الدكتور الطيب علي عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه رئيس اللجنة ، أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع سيتم رفعها لمجلس الوزراء ولجنة الأمن بالولاية لتحديد التاريخ المناسب لبداية العام الدراسي . اليوم التالي

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