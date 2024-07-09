ملاّك نادي ليفربول يتفاوضون لشراء فريق عريق

يتطلع ملاك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى شراء نادي بوردو، أحد أعرق الفرق الفرنسية، وذلك في إطار سعيهم إلى توسيع محفظتهم الكروية.

وقال نادي بوردو اليوم الثلاثاء، إن مشروع بيع حصة الأغلبية لمجموعة “فينواي سبورتس” (التي تملك نادي ليفربول) تم تقديمه إلى الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية، التي تراقب الشؤون المالية للأندية الفرنسية.

وأوضح الفريق الفرنسي في بيان “نحن نتعاون معهم، في إطار استمرار المفاوضات والرعاية الواجبة”.

ويعتبر بوردو، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي ست مرات وكان آخرها في عام 2009، “من الأصول المتعثرة”، ويستأنف الفريق حاليا ضد قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة ويسعى لتأمين ضمانات التمويل للموسم المقبل.

وكان نادي ليفربول أعلن في مارس الماضي، أن مجموعة “فينواي سبورتس”، مالكة النادي منذ عام 2010، تتطلع إلى شراء ناد آخر لكرة القدم.

روسيا اليوم