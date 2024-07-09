مشروع ضخم على نهر النيل.. شراكة مصرية إماراتية جديدة بقلب القاهرة

القاهرة

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الثلاثاء، أن مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.إس.إتش) الإماراتية للاستثمار وقعتا اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة.

وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن (كيه.إس.إتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

ووقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

وخففت هذه الاستثمارات من النقص الحاد في النقد الأجنبي الناجم عن أزمة اقتصادية تسببت أيضا في انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية وارتفاع التضخم.

الحرة