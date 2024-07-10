أرامكو تسلط الضوء على الابتكار في جناحها بـ”كأس العالم للرياضات الإلكترونية”

تحت شعار الابتكار والتجربة، يتميز جناح أرامكو ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الأكبر في تاريخ الألعاب، المقام حاليّاً في البوليفارد رياض سيتي حتى الـ 25 من أغسطس المقبل، بثلاث فعاليات رئيسة لفتت أنظار الزوار وأثرت تجربتهم.

وتُعد هذه الفعاليات جزءاً من الجهود المتواصلة التي تبذلها أرامكو لتعزيز التفاعل والتواصل مع المجتمع بطرق إبداعية ومبتكرة.

ويتضمن الجناح فعالية “سباقات واقع افتراضي على حلبة كورنيش جدة”، وتُعد من أبرز محطات الجناح، التي تُقدم تجربة فريدة للزوار من خلال سباقات تنافسية في بيئة افتراضية تحاكي حلبة كورنيش جدة الشهيرة.

وتُجرى السباقات على فترتين يومياً، وتتاح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز يومية، إضافةً إلى سباقات نهاية الأسبوع التي تؤهل الفائزين للجائزة الكبرى المقدمة من أرامكو، ولم تكن التجربة مجرد تسلية، بل شكلت فرصة لتعزيز روح المنافسة وتشجيع المهارات التقنية بين الشباب.

من جهة أخرى، قدمت أرامكو لزوار جناحها تجربة افتراضية بعنوان “رؤية أرامكو”، وهي رحلة افتراضية مدتها تصل إلى دقيقتين تأخذ الزوار في جولة بين منشآت الشركة في وسط حقل شيبه، ورأس تنورة، ومنيفة، ومان قروف، ومركز إثراء، كما استعرضت الفعالية المشاريع المستقبلية الكبرى مثل نيوم، مما منح الزوار نظرة شاملة على إنجازات أرامكو الطموحة ومشاريعها المستقبلية.

أما الفعالية الثالثة، فكانت تجربة السباقات الافتراضية على حلبة البوليفارد رياض سيتي، التي منحت الزوار فرصة الانغماس في أجواء السباقات بطريقة مبتكرة وممتعة.

وتميزت هذه الفعالية بتقديم تجربة غامرة تتيح للزوار اختبار قدراتهم ومهاراتهم في السباقات ضمن بيئة تحاكي الواقع بشكل دقيق.

وتؤكد أرامكو من خلال هذه الفعاليات التزامها الدائم بتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات مختلفة، وجذب الشباب نحو تجربة ممتعة ومليئة بالتحديات، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مجال الابتكار والتقنية.

جريدة المدينة