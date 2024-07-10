مدير شرطة ولاية نهر النيل يؤكد جاهزية قوات الشرطة للدفاع والتضحية عن الأرض والعرض

شهد اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهر النيل بمدينة التدريب عطبرة صباح اليوم اللقاء التنويري الحاشد لقوة شرطة الولاية بكافة وحداتها وإداراتها المتخصصة والذي بدوره ترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة الوطنية مشيدا بأداء القوات منذ إندلاع الحرب وحتى اليوم منوهاً إلى الإنجازات الأمنية الكبيرة والمتتالية التي تحققت بفضل المهنية العالية والإنضباط الذي تتميز به قوات شرطة الولاية في ذات الوقت محذرا من تداول الشائعات وداعيا لعدم الإستجابة للحرب النفسية التي تديرها غرف إعلامية مأجورة مؤكداً أن الحرب تعتبر إعلامية في المقام الأول مضيفا بأن شرطة الولاية تجدد البيعة والعهد بالتضحية والفداء دفاعا عن الأرض والعرض وحماية تراب الوطن متناولا الإجراءات التي تم اتخاذها في الجوانب التأمينية واستمرار العمل في مكافحة الظواهر السالبة والوجود الاجنبي غير القانوني لاسيما بعد توفر كافة أسباب النجاح من معينات عمل ومركبات.

وأوصى سيادته القوات بالتحلي باليقظة ووضع مسئولية أمن المواطنين نصب أعينهم فهي من صميم وواجبات قوات الشرطة والقوات النظامية الأخري .

المكتب الصحفي للشرطة