والي كسلا يعلن تمزيق فاتورة شراء الكراس والكتاب المدرسي

اعلن والي كسلا المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الازرق عن تمزيق حكومة الولاية لفاتورة شراء الكراس والكتاب المدرسي وذلك بعد دخول هيئة كسلا للطباعة والنشر إلى دائرة الانتاج بعد الشراكة بين الولاية ممثلة في وزارة المالية وشركة توتيل للطباعة في جانب التشغيل.

ووقف الوالي خلال زيارته التفقدية للهيئة برفقة وزراء المالية والقوى العاملة موسى محمد اوشيك والتربية والتوجيه الاستاذ ماهر الحسين والبنية التحتية والتنمية العمرانية مهندس بسمات الامام ــ وقف علي عمليات طباعة الكتاب المدرسي واعمال المطبوعات بصورة عامة وخطوط الانتاج للمطبوعات الورقية.

واستمع الوالي خلال جولته التفقدية على أقسام الطباعة إلى تنوير شامل من مدير الهيئة وفق عقد الشراكة الدكتور ابوعبيدة سر الختم حول عمليات التاهيل التي تمت بالهيئة من حيث بيئة العمل واستيراد المكاينات التي تعمل وفق نظم حديثة في اعمال المطبوعات مبينا ان الشركة ومن خلال عملها قادرة على احداث تغيير جذري في عمل المطبوعات وتغطية كل احتياجات المؤسسات الحكومية والمنظمات.

واوضح ابوعبيدة ان ولاية كسلا وبهذه الشراكة تكون قد دخلت في شكل جديد من اشكال طباعة الاوراق اضافة الي امكانية التغيير في ميزان العوائد المالية والجوانب الاجتماعية بتشغيل العمال مشيرا في ذات الوقت إلى ان الشركة استعانت باصحاب خبرة من مهندسين وفنيي تشغيل لادارة الصرح بصورته الجديدة مؤكدا في ذات الوقت جاهزية المطبعة لطباعة امتحانات الشهادة السودانية باعتبارها المطبعة الوحيدة ذات المواصفات العالية التي تعمل حاليا في السودان.

من جانبه اوضح مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف ان الوزارة وبدخول عملية طباعة الكتاب المدرسي والكراس قد توصلت إلى معالجة اكبر العقبات التي كانت تواجهها الامر الذي سيسهل من توفير الكتاب والكراس مع امكانية تصدير احتياجات الولايات الأخرى.