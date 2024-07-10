شرطة النيل الابيض تنفذ حملات لضبط الجريمة وإزالة الظواهر السالبة

نفذت شرطة ولاية النيل الابيض حملات واسعة النطاق بغرض ازالة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة والحد من انتشارها وتاتي هذه الخطوة في إطار العمل المنعى وبسط الامن والاستقرار في ربوع الولاية وإظهار هيبة الدولة. بالإضافة لتنفيذ الخطط الراتبة التي وضعتها شرطة الولاية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد تحت إشراف مدير شرطة الولاية اللواء شرطه تاج الدين حبيب الله يذكر ان الحملات انتظمت جميع محليات الولاية وقد حققت أهدافها المطلوبة في منع الجريمةوالقضاء عليها. المكتب الصحفي للشرطة

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