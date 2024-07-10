يوسف عزت: نتيجة مؤتمر القاهرة تشير إلى إمكانية تصميم عملية سياسية على مشاركة الجميع

قال يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع “المتمردة” بأن نتيجة مؤتمر القاهرة تشير إلى إمكانية تصميم عملية سياسية على مشاركة الجميع في الوصول لاتفاق شامل بين السودانيين. الجزيرة – السودان

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