إسبانيا تفوز على فرنسا وتتأهل لنهائي «يورو 2024»

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2-1،الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.
تقدم المنتخب الفرنسي عن طريق راندال كولو مواني (ق9)، وأدرك لامين يامال التعادل لمنتخب إسبانيا (ق21)، وأضاف زميله داني أولمو هدف الفوز (ق25).
ويلتقي منتخب إسبانيا في النهائي،الأحد، على الملعب الأولمبي ببرلين، مع الفائز من منتخبي هولندا وإنجلترا ،الأربعاء.
صحيفة الخليج
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