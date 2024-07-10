بعد منابر عدة للقوى المدنية والسياسية السودانية.. الحكومة المصرية تحتضن مؤتمرا لوقف الحرب بالسودان بمشاركة واسعة… تعرف على أبرز تفاصيله. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أبرز تفاصيل المؤتمر الذي احتضنته مصر لوقف حرب السودان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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