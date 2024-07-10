ماذا يحدث عند شرب المياه على الريق لمدة 30 يوما؟

يؤدي شرب المياه على الريق لمدة 30 يوما مفعول السحر، إذ يساعد الجسم على التخلص من السموم تماما، وتأدية الوظائف الحيوية بالجسم جيدا، ويمكن إضافة أعشاب إلى المياه لإعطائها نكهة، وشربها على مدار اليوم، بمعدل كوب مياه كل ساعة، تبدأ بكوب بعد الاستيقاظ من النوم.

نصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن» بشرب المياه على الريق، أو بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، وقبل تناول أي شيء، لمدة 30 يومًا، وسيلاحظ الشخص الفرق، إذ تعد المياه من أفضل الطرق الطبيعية، لتنقية الجسم من السموم، بمعدل كوب مياه كل ساعة.

يمكن إضافة مكونات طبيعية إلى المياه مثل الفواكه، الأعشاب، والخضروات، وشربها على مدار اليوم، إذ تساعد المياه على ترطيب الجسم وإذابة السموم، وتخفيف تركيزاتها مما يعزز وظائف الأعضاء المختلفة ويساعد في طرد السموم، وفقًا لـ«بدران».

يساعد شرب المياه على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة ومشاركة الجلد في تصفية السموم.

ينصح بشرب المياه باستمرار وعلى مدار اليوم، طوال فصول السنة الأربعة، أي ليس في الصيف فقط، كما يعتقد البعض، ويفضل بدء اليوم بتناول كوب من المياه، لأنه يساعد على تحسين وظائف الجسم، وطرد أي سموم تماما.

تعد المياه علاجا طبيعيا للأملاح بالكلى، إذ تساعد في التخلص منها، أو على الأقل عدم تكون حصوات، قد تسبب مشاكل صحية كبيرة، تصل في بعض الأحيان إلى الفشل الكلوي، وفقا لـ«بدران».

الوطن نيوز