نشرت المطربة السودانية الضجة عشة الجبل, مقطع فيديو عبر حساب جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد فسرت المطربة الضجة, لجمهورها حديث مساعد القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا.
وقالت الفنانة الملقبة بالجبلية, أن حديث الفريق أول ياسر العطا, الأخير عن الفن والفنانين كان يقصد بها الغناء للوطن والسلام والقوات المسلحة.
وأكدت عشة الجبل, صحة حديث العطا, مطالبة جميع الفنانين بالغناء للوطن من قلوبهم وليس نفاقاً كما يغني البعض قائلة: (يا سعادتك رسالتك وصلت تب).
وتغزلت الجبلية, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين في المطربتين نانسي عجاج التي وصفتها بــ(الكاهنة) والمطربة فدوى الأبنوسية, قائلة: (البسمع لفدوى تاني ما يسمع لفنان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربة عشة الجبل تصف الفنانة نانسي عجاج بــ(الكاهنة) وتفسر لجمهورها حديث الفريق أول ياسر العطا (يا سعادتك رسالتك وصلت تب) وتقول: (البسمع لفدوى تاني ما يسمع لفنان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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