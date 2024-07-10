تسهيل التأشيرات ومشاريع جديدة.. قطر تتصدر الوجهات السياحية الأفضل في العالم

الدوحة - قطر

تصدرت قطر قائمة الوجهات السياحية الأفضل أداء في جميع أنحاء العالم للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حسبما ذكرت منظمة السياحة العالمية، حيث احتلت هذه الدولة المرتبة الأولى بنسبة “+ 91%” من عدد السياح الدوليين مقارنة بعام 2019، بحسب الجزيرة.

ومنذ استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، سجلت السياحة في قطر دفعة غير مسبوقة للقطاع السياحي، وفق ما ذكرت منصة “ترست يو” المتخصصة.

وكشفت “قطر للسياحة” عن استقبال الدوحة لأكثر من 4 ملايين زائر في وقت تخطط فيه لاستضافة وتنظيم أكثر من 80 فعالية خلال العام 2024، وتتنوع هذه الفعاليات لتشمل الرياضة والتسوق والمعارض والمهرجانات وغيرها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وفي خطوة إستراتيجية لتسهيل السفر، قامت قطر بتبسيط إجراءات التأشيرة من خلال تطبيق منصة “هيّا” في وقت سابق من العام الماضي. وتعمل هذه المبادرة على تبسيط آلية دخول المسافرين إلى الدولة، والتي تسمح بالفعل بالحصول على تأشيرات عند الوصول لمواطنين من 95 بلدا.

وتساعد تدابير تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات سياحية جديدة، والاستثمارات في المشاريع الجديدة المتعلقة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبيرة مثل كأس العالم، في دعم هذا الأداء الرائع بالمنطقة حسبما ذكرت منظمة السياحة العالمية في تقريرها، بحسب الجزيرة نت.

ووصلت أوروبا -المنطقة الأكثر زيارة في العالم- إلى 94% من مستويات عام 2019، مدعومة بالطلب داخل القارة العجوز والسفر من الولايات المتحدة.

الشرق القطرية